Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 февраля 2021 года увеличилось на 129 человека

Фото: департамент здравоохранения Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 129 и составило 50 611 человек.

По данным оперативного штаба Югры, за последние сутки в регионе выявили 129 новых случаев коронавируса (с начала пандемии — 50 611), 132 человека выздоровели (за весь период пандемии — 48 290).

По клинической структуре в состоянии пневмонии находятся 18 пациентов, с симптомами ОРВИ – 110 человек, в бессимптомной форме заболевания – один заболевший.

За последние сутки в России выявлено 12 742 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 417 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 164 726 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 293 летальных исхода, выздоровели 3 713 445 человек.