Сургутянка обратилась за помощью в правительство, чтобы власти разобрались с капремонтом дома на Бажова

Директор компании-подрядчика ООО «ИТЭК» Шухрат Набиев и жительница дома Евдокия Терских. Фото: правительство Югры

Руководство Фонда капитального ремонта Югры понесет ответственность за то, что сорвали сроки капитального ремонта дома №3 по улице Бажова в Сургуте. Это стало известно в ходе онлайн-встречи с губернатором Югры Натальи Комаровой вчера, 20 февраля. В прямом эфире к главе округа с вопросом обратилась жительница дома Евдокия Терских.

– Нашему дому 42 года. Ремонт крыши начался в октябре 2020 года, и все еще продолжается. А в Новый год наш дом остался практически без крыши, в связи с чем в помещения попал снег, который начал таять. Поэтому квартиры верхнего этажа оказались залиты водой. Нас очень волнует, когда же завершатся работы по ремонту крыши и начнется утепление дома? – спросила она.

Директор компании-подрядчика ООО «ИТЭК» Шухрат Набиев так же в онлайне объяснил срыв сроков пандемией коронавируса.

– На 15 февраля нами полностью завершены работы по закрытию кровли и утеплению чердачного помещения. К фасадным работам мы действительно еще не приступали. Свою вину мы не отрицаем. Мы компенсируем все убытки жильцам, – пообещал он губернатору.

Оорганизация может быть занесена в реестр недобросовестных. Кроме компании-подрядчика ответственность понесет и Фонд капремонта региона. В ситуации будет лично разбираться заместитель губернаторы Югры Андрей Зобницев.

– Все поступившие вопросы будут рассмотрены соответствующими должностными лицами. На них будут даны не просто ответы, а решения. Подчеркну, ответственность за состояние дел в каждом муниципалитете, в отношении каждого гражданина с органов местного самоуправления никто не снимал. Это в том числе прямая ответственность за деятельность управляющих компаний, учредителем которой является муниципалитет. Осуществление муниципального жилищного контроля в отношении управляющих компаний – также зона ответственности органов местного самоуправления. Также они обязаны содействовать повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, – резюмировала Наталья Комарова.