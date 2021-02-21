Сургутянину грозит четыре года лишения свободы за организацию азартного бизнеса

Фото: hmao.sledcom.ru

Арендовал в «Магните» место под платежный терминал и поставил на его месте игровой автомат – такое доходное дело в Сургуте организовал 34-летний местный житель. Поработать получилось недолго, спустя месяц предприимчивого бизнесмена приметили следователи Югры.

– Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый совместно с иными лицами, расследование в отношении которых продолжается, обманным путем, под предлогом осуществления законной деятельности путем размещения платежного терминала, арендовал в гипермаркете «Магнит Семейный» города Сургут часть помещения, где установил игровой автомат, подключив его к сети «Интернет». Далее в период с 24 марта по 25 апреля 2020 года злоумышленник с помощью игрового автомата организовал и незаконно проводил азартные игры с извлечением дохода, который за указанный период составил более 150 000 рублей, контролировал наличие денежных средств в автомате, изымал выручку и распределял ее между соучастниками, – пояснил Следком Югры.

Подозреваемый вину отрицает, однако доказательств на него собрано достаточно, чтобы направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд. Прокуратура Сургута в свою очередь утвердила обвинительное заключение, он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

– В соответствии с распределенными ролями он контролировал наличие денежных средств в купюроприемнике игрового автомата, выдавал выигрыш, распределял доход между соучастниками, а также оплачивал арендную плату за пользование помещением, – дополняет прокуратура. – В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовным кодексом РФ за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.