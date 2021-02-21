Погода в Югре на 21 февраля: мороз до – 35 градусов

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Сегодня, 21 февраля, в Югре будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -32…-37 градусов, при прояснениях до -42 градусов, в южных районах до -27 градусов, днем -25…-30 градусов, по югу до -20 градусов, на севере до -35 градусов.

Ханты-Мансийск: -33 градуса, облачно, с прояснениями, ветер западный 4-9 м/с.

Сургут: -25 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.

Нижневартовск: -24 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 2 м/с.

Нефтеюганск: -24 градусов, облачно, ветер легкий, северный 3 м/с.

Когалым: -27 градусов, облачно, ветер легкий, северо-восточный 2 м/с.

МЧС Югры информирует: с 20 по 24 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируются опасные погодные явления – ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более.