Вартовчанин отправится в колонию за кражу денег с чужого счета Фото: pixabay.com

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор против 28 - летнего жителя города. Он признан виновным в краже.

Суд выяснил, что в феврале 2019 года подсудимый, находясь в салоне автомобиля – такси, нашел утерянный телефон с установленным в нем приложением банка. Используя мобильное приложение, он перевел деньги на банковский счет своей знакомой, которая не знала о его преступных намерениях.

В результате мужчина похитил деньги, причинив жительнице города - владелице телефона значительный материальный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с него денежные средства в счёт возмещения материального ущерба.

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