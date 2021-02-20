Для югорских школьников провели уроки мужества Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Учащиеся Лянторского нефтяного техникума и школьники старших классов образовательных учреждений пригласили к себе в гости сотрудников МЧС. Спасатели и пожарные круглосуточно защищают людей от опасностей, которые могут грозить человеку при столкновении с природной стихией или техногенной катастрофой, поэтому они являются достойным примером для подражания у подрастающего поколения.

У многих юношей накопилась масса вопросов: служба в рядах Вооруженных сил РФ, особенности службы бойцов пожарно-спасательной части, различные аспекты служебной деятельности, порядок и правилах приема в образовательные организации высшего и среднего образования МЧС России.

Все ребята отметили, что образ спасателя для них является примером мужества, героизма и патриотизма. Поэтому рассказ сотрудников 35 пожарно-спасательной части о буднях огнеборцев вызвал особый интерес.

Пожарные рассказали о профессии пожарного или спасателя, что в любую минуту необходимо быть готовым протянуть руку помощи нуждающимся.

Специалисты городской библиотеки № 2 города Лянтора организовали урок мужества и посвятили его героизму воинов России. Поэтому сотрудники МЧС сделали акцент на важности службе Родине, ценности жизни.

Старшеклассники поселка Нижнесортымский заинтересовались профильными учебными заведениями МЧС России, так как им предстоит поступление в вузы. Сотрудники чрезвычайного ведомства подробно рассказали об учебных заведениях, в которых обучают профессии пожарный и спасатель и условиях поступления.