Югорчанка ответит по закону за кражу ноутбука и банковской карты Фото: pixabay.com

В Нефтеюганском районе житель городского поселения Пойковский обратился в полицию с заявление о краже. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую. Ей оказалась неработающая жительница этого же посёлка.

Следователь выяснил, что накануне женщина отдыхала в компании друзей и распивала алкоголь. Туда же пришел заявитель, только что вернувшийся с рабочей вахты, и присоединился к застолью. Проснувшись на следующее утро, подозреваемая решила осмотреть вещи нового знакомого и нашла ноутбук, а также банковскую карту. Со своими находками женщина ушла из квартиры, ноутбук спрятала, а с картой отправилась в ближайший магазин. На протяжении двух часов югорчанка опустошала счёт вахтовика, совершая покупки на небольшие суммы. Ноутбук она продала около придорожного кафе водителю транзитного транспорта. Мужчина оценил свой ущерб в 60 тысяч рублей.

Против преступницы возбуждено два уголовных дела по статье "кража". Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Женщине предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.