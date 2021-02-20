В Радужном из-за курения в квартире чуть не погибли люди Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарным Радужного поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне.

Первые пожарные подразделения приехали на место через пять минут. Во время разведки выяснилось, что пожар происходит в одной из квартир на первом этаже. Дверь в квартиру оказалась открыта, спасатели незамедлительно приступило к поиску и спасению людей. Квартира была сильно задымлена.

Пожарные обследовали практически вслепую комнаты и на тлеющем диване обнаружили женщину. Надев на неё специальную маску, пострадавшую вывели на свежий воздух. Уже на улице женщина сообщила, что в квартире ещё находился мужчина. Пожарные тут же вернулись в квартиру и нашли ещё одного человека, рядом с диваном. Пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу.

На ликвидацию возгорания у специалистов ушло 4 минуты. В пожаре уничтожен диван, квартира закопчена по всей площади. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.