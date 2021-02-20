Сургутянин ответит в суде за организацию азартных игр Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователями по городу Сургут завершено расследование уголовного дела против 34-летнего местного жителя, который обвиняется по статье "незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору".

В феврале 2020 года обвиняемый вместе с подельниками, якобы под предлогом размещения платежного терминала, арендовал в гипермаркете Сургута часть помещения, где поставил игровой автомат, подключив его к интернету. В период с 24 марта по 25 апреля 2020 года преступник с помощью игрового автомата организовал и незаконно проводил азартные игры, и получал от этого доход, который за указанный период составил более 150 тысяч рублей. Мужчина контролировал наличие денег в автомате, забирал выручку и распределял её между соучастниками.

"Бизнесмен" свою вину не признал, но несмотря на это, следователями собраны достаточные доказательства его виновности и уголовное дело направлено в суд.