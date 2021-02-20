В Югре местами ожидается аномально холодная погода Фото: Виктория Терина

По данным Югорского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 24 февраля местами в округе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.

Спасатели напоминают о рисках, связанных с низкими температурами. А именно: не позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Соблюдать меры пожарной безопасности сами и призывайте к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество.

Кроме того осложняется обстановка на дорогах, появляются снежные накаты, заносы, гололёд. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров транспорта от неправильного прогрева.

Югорчанам рекомендуют выходя на улицу, одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

О происшествиях сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.