В Горноправдинске обнаружили тело мужчины: расследование завершено Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отделом СУ СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела против 32-х и 30-летнего жителей поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Один из них обвиняется в убийстве, второй – в причинении средней тяжести вреда здоровью и укрывательстве преступления.

На расстоянии около 500 метров от поселка Горноправдинск на берегу реки Кайгарка обнаружено тело 26-летнего местного жителя, о исчезновении которого накануне сообщила супруга.

Следствие выяснило, что ночью с 14 на 15 октября 2020 года между потерпевшим и обвиняемыми на фоне алкогольного опьянения произошел конфликт. Посыпались взаимные оскорбления и угрозы, во время ссоры 30-летний обвиняемый ударил головой в лицо потерпевшего. Конфликт продолжился, когда компания поместилась в автомобиль одного из обвиняемых, чтобы ехать домой. В этот момент 32-летний обвиняемый сдавил веревкой шею потерпевшего и убил его. Далее, преступники решили скрыть преступления обвиняемые перевезли тело к реке и выбросили в воду.

Следователи собрали достаточно доказательств вины молодых людей и уголовное дело направлено в суд.