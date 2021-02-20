Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 февраля 2021 года увеличилось на 127 человек Фото: pixabay.com

На сегодняшний день на территории округа всего зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 482 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе выявлено 127 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической структуре: на момент выявления у 96 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 1 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 124 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 136 человек, сняты с наблюдения 185 893 югорчан. За сутки на COVID-19 обследованы 2 889 человек, всего прошли обследование 1 400 875 человек.

Больше всего за сутки коронавирус выявлен: в Сургуте – 25; Нижневартовске – 15; Советском районе – 14.

Также случаи заболевания зарегистрированы: в Когалыме – 9; Урае – 8; Ханты-Мансийске – 7; Мегионе – 6; Нягани – 6; Покачах – 5; Березовском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Нефтеюганск – 4; Югорск – 4; Кондинский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Октябрьский район – 3; Сургутский район – 3; Лангепас – 2; Белоярский район – 2; Нижневартовский район – 1.

Состояние 76 пациентов остаётся тяжелым, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 725 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 143 человека, за весь период пандемии вылечились 48 158 югорчан.