Югорчанин вместо лекарств для пенсионерки порадовал себя покупками за ее счет Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 38.

В дежурную часть ОМВД России по городу Нягани обратилась 69-летняя пенсионерка и рассказала, что отдала знакомому 55-летнему мужчине свою банковскую карту для покупки лекарств. Но мужчина решил иначе распорядиться чужими деньгами и отправился в магазин, где совершил покупки почти на 20 тысяч рублей. Заявительница узнала о тратах и сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Житель Радужного присмотрел в чужой квартире ювелирные украшения и находясь в гостях у пострадавшей, в течение длительного времени мужчина крал из шкатулки драгоценности. В общей сложности почти за 3 месяца он вынес золотую цепочку, золотой пирсинг, 2 серебряных браслета,7 серебряных цепочек и крестик. Таким образом, ущерб, нанесенный потерпевшей, составил около 20 тысяч рублей. Подозреваемый ранее неоднократно был судим и теперь ожидает нового наказания.

Кроме того, в минувшие сутки раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. В Сургуте сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже из магазина косметики парфюмерии на общую сумму более 10 тысяч рублей. Похитителем оказался ранее судимый 31-летний югорчанин, против которого возбуждено уголовное дело.