Няганская реанимация получила новое оборудование для ковидных пациентов Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югра

Няганская больница получила современное оборудование для отделения реанимации. Оснащение учреждения проводится за счёт окружного бюджета. С начала пандемии на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в няганскую клинику направлено 83 миллиона рублей.

- Здесь средний медперсонал смотрит все «тревоги», которые есть, и сразу же сообщает врачу. Всё на русском языке, доступно и понятно. Можно самому добавить кислород. Очень всё легко, всё видно и просто. Если, допустим, сатурация падает, нужно добавить кислород и позвать врача - рассказывает о новой технике старший медбрат отделения реанимации и интенсивной терапии Павел Долгирев.

Аппаратура проста в управлении, контроль ведётся при помощи сверхчувствительных датчиков. Если вдруг повышен уровень углекислого газа в крови или нарушена частота дыхания, медперсонал получает тревожный знак.

С начала пандемии Няганская окружная больница поделилась на «красную» и «чистую» зоны. Для пациентов с коронавирусом в срочном порядке организовали профильные отделения, операционные, родовые палаты. Из последнего поступления окружных средств, приобрели 97 единиц оборудования на сумму 48 миллионов рублей.

Кроме того, за счет окружного бюджета приобретено: новые многофункциональные кровати и мониторы, аппараты ИВЛ для пациентов, прибывающих санавиацией и машинами скорой помощи из соседних муниципалитетов.