Пенсионерка из Югорска отдала свои сбережения "сотрудникам банка" Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по городу Югорску обратилась 73-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонила сотрудница службы безопасности банка и пояснила, что с принадлежащей югорчанке банковской карты, злоумышленники пытаются похитить деньги. Звонившая также пояснила, что у них имеются подозрения, что именно сотрудники банка являются мошенниками и пытаются похитить все деньги. Для того, чтобы предотвратить незаконное списание денег пенсионерке предложили снять деньги в банкомате. Поверив аферистам, пенсионерка обналичила свои сбережения. После чего потерпевшая совершила 3 перевода на 3 указанные мошенниками счета.

Стоит отметить, что преступники звонили югорчанке с 26 разных номеров.

Таким образом, жительница Югорска лишилась более 48 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, правоохранительные органы пытаются найти местонахождение злоумышленников.