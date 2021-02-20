Погода в Югре на 20 февраля 2021 года: морозно, переменная облачность Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 20 февраля: Днём температура воздуха -25,-30 °С, по южным районам -19,-24 °С. Ночью-31,-36 °С, при прояснениях -37,-42 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -25,-27 °С, ночью -31,-33 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В Сургуте: Днём -27 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -28 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -25 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер южный 2-3 м/с.

В этот день отмечается память Луки Елладского - греческого монаха, жившего в конце 9 -первой половине 10 веков.Следили на Луку и за погодой. К примеру, полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление - зимний гром - в этот день считалось нехорошим знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.