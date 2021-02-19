Конкурс детских творческих работ «Благословляю вас, леса!» стартовал в Югре Фото: Виктория Терина

Открытый окружной конкурс детских творческих работ «Благословляю вас, леса!» стартовал в Югре. Он создан для поддержки школьных лесничеств и экологических объединений региона, лесного просвещения, укрепление интереса к сохранению и приумножению природных богатств Югры и России.

В конкурсе 8 номинаций: экорепортаж «Особо охраняемые природные территории Югры», почтовые открытки «Очарование русского леса», литературно-художественное творчество «Сохраним природу в век технологий», наглядная агитация «Сохраним планету вместе!», декоративно-прикладное творчество «Животные, занесенные в Красную книгу Югры», композиция «Мир природы глазами детей», авторская публикация «Жизнь в стиле ЭКО», сценарий и видеоролик выступления агитационной бригады «Природа научит – технологии покажут», сообщает пресс-центр Правительства Югры.

Участниками могут стать учащиеся образовательных учреждений, члены школьных лесничеств и экологических объединений от 6 до 18 лет, руководители, педагогические работники, специалисты детско-юношеских объединений, организаций эколого-лесохозяйственной направленности округа и других регионов России.

Конкурс состоит из двух этапов и пройдет с февраля по ноябрь. Во время первого примут муниципальные работы и он продлится до 17 сентября. Во время второго этапа состоится окружной приём работ, он пройдет до 8 октября.

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте природного парка «Самаровский чугас».