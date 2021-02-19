Югорчанка доверилась мнимым сотрудникам банка и лишилась сбережений Фото: pixabay.com

Очередную югорчанку обманули аферисты, 42-летняя жительница Югорска пришла в полицию и рассказала, что некая женщина причинила ей значительный материальный ущерб.

Заявительница сообщила, что ей позвонила мнимая банкирша и рассказала, что деньги югорчанки собираются украсть мошенники, а именно пытаются подключить к её личному кабинету другой номер телефона. Женщина сказала, что в опасности находятся все существующие банковские счеты. Вскоре потерпевшей позвонила "специалист" службы безопасности Центрального банка России. Мнимый специалист ЦБ РФ убедила женщину в необходимости снять все деньги со всех имеющихся счетов и переводе на безопасный счет.

Через мессенджеры мошенники отправили заявительнице документ с реквизитами «безопасной ячейки», гербовыми печатями и символикой ЦБ РФ. Поверив аферистам, женщина сняла деньги через банкомат и перевела на «безопасную ячейку» 361 000 рублей.

По данному случаю следственным отделом ОМВД России по городу Югорску возбуждено уголовное дело.