В Кондинской больнице спасли малыша, проглотившего магнитные шарики Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В инфекционное отделение Кондинской районной больницы по направлению из Центра общей врачебной практики посёлка Мулымья привезли годовалого малыша с болями в животе. Для врачей инородные тела в желудочно-кишечном тракте – один из самых частых поводов к экстренному вызову.

Во время проведенной диагностики выяснилось, что у ребёнка в желудочно-кишечном тракте находится инородный предмет. Малышу сделали операцию, из кишечного тракта ребёнка достали несколько маленьких магнитных шариков. На сегодняшний день маленький пациент идёт на поправку, активен, играет и готовится к выписке домой.

Стоит отметить, что на первый взгляд такие магниты совершенно безобидны: они гладкие, круглые – то есть не должны повреждать стенку желудочно-кишечного тракта. Однако следует понимать, что неодимовые магниты намного сильнее, чем обычные, и способны взаимодействовать с другими металлическими предметами на весьма большом расстоянии. Поэтому если один проглоченный магнитный шарик может легко выйти сам, то 2 или более шарика непременно вступят между собой во взаимодействие, притянув и сдавив между собой различные отделы ЖКТ, и вызвав страшные последствия. Чаще всего слипание магнитных шариков может вызвать язву и раны стенок ЖКТ.

Исключить проглатывания магнитных шариков – куда проще, чем диагностика и лечение, именно поэтому необходимо внимательно следить за детьми и не допускать игр с опасными предметами.