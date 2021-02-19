Автоледи в Ханты-Мансийске нарушила ПДД и совершила аварию Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

В Ханты-Мансийске на перекрёстке улиц Восточная Объездная – Набережная, 33-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля «Мицубиси», совершая поворот налево, в месте, где это запрещено, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Рено» под управлением 64-летнего мужчины. В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

В связи с низкими температурами в регионе окружная Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок и передвигаться только на исправных автомобилях, имея при себе необходимый запас топлива, продуктов, теплую одежду и надежные средства связи.