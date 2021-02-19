В Югре завершили расследование дела о разливе нефти на Самотлорском месторождении Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе завершили расследование уголовного дела против 39-летнего жителя Республики Башкортостан который обвиняется по статье "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

В марте прошлого года мастер буровой установки АО «Самотлорнефтепромхим», проводил работы по герметизации скважины и в нарушение технологического процесса и правил охраны окружающей среды решил преждевременно снять крепежи с запорного механизма. Из-за этого через незатвердевший цемент произошел разлив нефти и загрязнение участка леса на площади 0,0182 га на Самотлорском месторождении в районе Нижневартовского участкового лесничества. В результате превышения концентрации в почве загрязняющих веществ в 73 раза причинен ущерб лесному фонду на сумму более 230 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. Помимо признательных показаний обвиняемого следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.