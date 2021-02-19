Директор муниципального учреждения Нижневартовска задержан за взятку Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственным отделом по городу Нижневартовск по материалам УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело против директора Управления по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовск, он подозревается в получении взятки.

Как выяснили следователи в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года подозреваемый, занимал должность директора муниципального бюджетного учреждения. Мужчина получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 1 миллиона рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения, а также за другие договоры обязательства учреждения.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре задержали преступника и в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

По уголовному делу продолжается расследование.