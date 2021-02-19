Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 февраля 2021 года увеличилось на 135 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории Югры зафиксировано и подтверждено 135 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Всего за период пандемии выявлено 50 355 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 91 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 диагностирована пневмония, у 6 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 128 случаях, по 7 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 276 жителей округа, сняты с наблюдения 185 315 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 2 802 человека, всего прошли обследование 1 396 851 человек.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 26; Нижневартовске – 20; Советском районе – 11; Ханты-Мансийске – 10.

Также случаи заболевания зафиксированы: в Урае – 9; Мегионе – 8; Нефтеюганске – 8; Нефтеюганском районе – 8; Когалыме – 7; Югорске – 7.

Закрывают список по заболеваемости: Нягань – 4; Белоярский район – 3; Октябрьский район – 3; Покачи – 2; Пыть-Ях – 2; Радужный – 2; Березовский район – 1; Кондинский район – 1; Нижневартовский район – 1; Сургутский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 78 пациентов, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 722 человек. За сутки вылечились 163 человека, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 48 015 югорчан.