Как будут ходить автобусы в Сургуте во время проведения гонки «Лыжня России – 2021» Фото: Татьяна Коркина

В связи с проведением гонки «Сургутская лыжня – 2021», которая пройдет 27 февраля в рамках XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021», в Сургуте частично перекроют движение.

Это произойдет с 8 до 15 часов на Югорском тракте – от ул. Ф. Показаньева до площадки технологического отстоя пассажирского транспорта по направлению движения автотранспорта от ул. Ф. Показаньева к ул. Заячий остров.

По данным городской администрации, во время перекрытия движения автобус №19, выполняющий маршрут «Больничный комплекс – магазин «Москва»», будет ездить по укороченной схеме: от остановки «Больничный комплекс, по ул. Ф. Показаньева, Югорскому тракту (остановка «Югорский тракт») и далее по маршруту прямо и обратно.

Горожан просят учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок на автобусах.