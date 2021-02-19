В Югре женщина подарила лже-полицейским более двух миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного против 48-летней местной жительницы. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, неизвестные обманом похитили у неё более 2-х миллионов рублей.

Дело было так: несколько дней назад женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. По его словам, сейчас полиция якобы проводит мероприятия по выявлению и задержанию мошенников, пресекает каналы утечки персональных данных из банков. При этом «полицейские» предупредили селянку, что это служебная информация, и распространять какие-то сведения о спецоперации нельзя.

Доверчивая югорчанка согласилась помочь, тем более что звонили они с номера дежурной части полиции. Несколько дней ей неоднократно звонили лже-полицейские, диктовали ей, что нужно делать, а она все это неукоснительно выполняла. Для «помощи» полицейским она сняла со счета более 800 тысяч рублей и перевела их на «киви-кошелек» указанного номера, оформила кредиты в двух банках на сумму более 1,1 млн рублей и оплатила по ним страховые взносы.

Полученные от кредита деньги женщина также перевела на «киви-кошелек» неизвестного номера. О том, что она стала жертвой мошенникой, женщина поняла, когда «полицейские» перестали выходить на связь. Тогда она сама позвонила в дежурную часть УМВД по ХМАО-Югре.

Сейчас настоящие сотрудники полиции принимают меры, чтобы задержать преступников.