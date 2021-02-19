В Нижневартовском госпитале пациентка с обширной пневмонией родила ребенка Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Впервые в инфекционном госпитале Нижневартовской окружной клинической больницы состоялись роды. У молодой мамы из-за обширной вирусной пневмонии у нарастала дыхательная недостаточность и её состояние стремительно ухудшалось. В связи с этим врачи приняли решение о проведении родов. В течение тридцати минут созвали врачебную бригаду, которая состояла из неонатологов, акушеров-гинекологов перинатального центра, анестезиологов-реаниматологов и врачей-инфекционистов госпиталя.

Так как женщина больна коронавирусом все медики работали в защитных костюмах, соблюдая все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

- Роды прошли успешно, без осложнений. Состояние матери, из-за большого поражения легких, оставалось тяжелым после родов, врачи две недели боролись за её жизнь. После выздоровления мамы семья воссоединилась, - рассказал Алексей Сатинов, главный врач клиники.

Мы писали ранее о том, как югорчанка, болеющая коронавирусом, родила ребенка в госпитале Югорска. Это первый подобный опыт для больницы Югорска.