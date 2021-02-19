Погода в Югре на 19 февраля 2021 года: температура воздуха до - 46 °С Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 19 февраля: Днём температура воздуха -25,-30 ºС, местами до -31,-36 °С. Ночью -35,-40 ºС, при прояснениях -41,-46 °С, в южных районах -28,-33 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -28,-30 °С, ночью -37,-39 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений до 5 м/с.

В Сургуте: Днём -32 °С, ночью -34 °С, ясно, ветер северо-восточный 1-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -32 °С, ночью -36 °С, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -32 °С, ночью -34 °С, ясно, ветер северо-восточный 2-4 м/с.

В Когалыме: Днём -34 °С, ночью -37 °С, ясно, ветер северный 1-2 м/с.

В этот день существовали особые приметы на погоду: говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.