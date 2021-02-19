Шесть семей в Югорске получили долгожданное жилье Фото: Администрация города Югорска

В Югорске состоялось первое в этом году вручение ключеи от 6 квартир жителям дома на улице Спортивная, 37. Дом сдали в эксплуатацию в ноябре 2020 года и первыми обладателями заветных двух квартир в декабре прошлого года стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Администрация Югорска приобрела все 20 квартир в этом доме, 18 из них предназначены для югорчан, проживающих в аварии ных домах: 2 - по социальному наи му и 16 - собственники. Стоит отметить, что в 2020 году приобрели 114 квартир для переселения жителей Югры.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Нижневартовске 36 семей получили ключи от новых квартир. Новое жилье переселенцев находится в активно развивающемся районе города.

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