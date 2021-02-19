В Югре служебная собака Зенди побывала в гостях у юных спецназовцев Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

В Нижневартовске в рамках ведомственной акции «Неделя мужества» кинолог ОМОН «Сокол» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик полиции и минно-розыскная собака по кличке Зенди побывали в гостях у воспитанников военно-спортивного патриотического клуба «Юный спецназовец».

Сотрудник Росгвардии рассказал детям об особенностях своей работы, функциях и задачах кинологических подразделений ведомства, а также продемонстрировал мастерство и умения служебной собаки в поиске спрятанных предметов, выполнении команд инструктора.

- Минно-розыскные собаки участвуют в поиске и задержании преступников, обнаружении и обследовании взрывоопасных предметов, помогают сотрудникам Росгвардии выполнять задачи по охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан, – рассказал прапорщик полиции.

В конце встречи кинолог рассказал ребятам о зоопсихологии и ветеринарии. Дети заинтересовались беседой и задавали вопросы о методах дрессировки домашних собак.