Югорские школьники побывали в армии с папами Фото: Центр подготовки граждан к военной службе, г.Пыть-Ях

В Югре реализовали проект "С папой в армию", который проходил на окружном сборном пункте на берегу реки Пыть-Ях. Участвовать в мероприятии могли ребята от 12 до 17 лет вместе с отцами или законными представителями, старшими братьями.

Длился проект три дня и в его программу входили этапы строевой, стрелковой, тактической, физической и медицинской подготовки, «Школа выживания», «Ножевой бой», «Туристическая полоса препятствий». Условия на сборном пункте максимально приближены к армейским – подъем, физзарядка, прием пищи, изучение дисциплин, отбой.

Организаторы постарались приблизить все этапы к реальности, чтобы молодежь получила представление о службе в вооруженных силах, глядя на собственных отцов и наставников, следуя их примеру. Взрослые же, в свою очередь, получили уникальную возможность вспомнить своё армейское прошлое.

Последние дни проекта дались участникам сложнее, так как присутствовали элементы соревнования – необходимо было не только научить сына, но и вместе с ним пройти ряд испытаний.