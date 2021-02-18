Нефтеюганец попался на сбыте наркотиков Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганску вместе с коллегами из УНК УМВД России по ХМАО – Югре во время оперативных мероприятий получили информация о том, что местный житель продает наркотики бесконтактным способом. В результате проверки информация подтвердилась. 23-летний нефтеюганец задержан полицейскими, как раз во время изготовления «закладки». Сотрудники полиции обыскали молодого человека и нашли у него 40 свертков с неизвестным веществом. Проведенная экспертиза установила, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 1 грамма.

В признательных показаниях молодой человек рассказал, что распространял запрещенные вещества, чтобы заработать.

Против наркосбытчика возбуждены уголовные дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

Стоит сказать, что мужчина впервые попался сотрудникам полиции при совершении преступления.