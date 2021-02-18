В Сургутском детском саду дети побывали в роли пожарных Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югра

В детском саду «Аленький цветочек» города Сургута возникла идея проведения увлекательного занятия по пожарной безопасности для воспитанников.

Специалисты подготовили сценарий, обучающие материалы, видеоролики и фотоматериалы для занятия с ребятами из подготовительной группы детского сада. Из-за ограничений сотрудники МЧС не смогли лично присутствовать на занятии, а узнать о профессии пожарного ребятам помогла воспитатель Елена Кисленко.

Ребята побывали в роли настоящей дежурной смены пожарной охраны – и начальник караула, и диспетчер, и пожарные в настоящих касках. Такие занятия очень понравились дошколятам и они прекрасно справились с заданиями, отлично пригодилась для этой цели игровая зона и тематические игровые наборы.

Дети узнали о правилах безопасного поведения при возникновении пожара в квартире, в подъезде, в здании детского сада. Ребята узнали, как вести себя в случае опасности, закрепили в памяти номера вызова экстренных служб.

- И мы, и ребята очень ждем, когда сможем встретиться лично, пообщаться вживую, ведь столько еще интересного и необычного есть в пожарной охране, о чем хочется рассказать малышам, - сказал инженер отделения профилактики пожаров Валерия Никифорова.