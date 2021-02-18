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Вартовчанин заплатил аферистам миллион за "защиту" банковского счета

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Вартовчанин заплатил аферистам миллион за "защиту" банковского счета

Вартовчанин заплатил аферистам миллион за "защиту" банковского счета

Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Нижневартовска обратился 48-летний житель Покачей и сообщил, что стал жертвой мошенников.

Как рассказал потерпевший, ему пришло смс, в котором было указано, что принадлежащая ему банковская карта заблокирована. После чего мужчина лично обратился в отделение банка, где ему подтвердили, что карту действительно заблокировали сотрудники банка, так как её пытались взломать. После чего мужчине выдали новую карту.

На следующий день заявителю позвонила псевдобанкир и сказала, что с его карты пытаются похитить деньги. В разговоре девушка убедила югорчанина, что счет также могут взломать, поэтому его необходимо защитить. Для «защиты» счета с мужчиной связался «сотрудник службы безопасности», инструкциям которого последовал северянин для сохранения сбережений. В результате мужчина лишился 1 миллиона рублей.

В настоящее время следственным отделом МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Криминал