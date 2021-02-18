В Югре работает уникальная "умная" группа детского сада Фото: Официальная страница Администрации города Сургута

В детском саду "Мишутка" в Сургуте в этом году открылась уникальная "умная" группа - единственная в России. Она создана для детей раннего дошкольного возраста, от года до полутора лет. А особенна она тем, что в группе действует "умная" система вентиляции и климат-контроля, позволяющая дистанционно следить за температурой, влажностью и насыщенностью воздуха.

Воспитатели могут настраивать и регулировать все параметры через мобильное приложение. Это позволяет обойтись без проветривания и сократить время для подготовки помещений группы для пребывания малышей. Многоступенчатая система фильтров очищает и освежает воздух. Результаты таких новшеств не заставили себя ждать: в группе снизился уровень заболеваемости. Инновационную идею создала заведующая детским садом Альфия Нухова. Кроме того, в детском саду планируют открыть ещё одну "умную" группу "Капитошка" для детей с 1,5 до 3 лет.