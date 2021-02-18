Югорчанка испугалась тяжелой болезни и отдала лжемедику почти полмиллиона Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Почти 5 миллионов рублей жители Югры отдали аферистам.

Так, жительница Нефтеюганского района желая, вылечится от тяжелого заболевания, доверилась мнимому медику и перевела свои сбережения в сумме 480 тысяч рублей, так и не получив чудо-лекарств.

Другой 35-летний северянин поверил аферисту, который представился сотрудником полиции и попросил мужчину обналичить и перевести имеющиеся деньги на счете, а после оформить кредит и обналичить их. В результате чего пострадавший молодой человек, через банкомат подарил мнимому полицейскому более 340 тысяч рублей.

Вартовчанин через интернет решил пригласить в гости девушку. За услуги ему пришлось заплатить свыше 20 тысяч рублей, но приятно провести время так и не удавалось.

В Сургуте молодой человек через «WаtsApp» и «Booking.com», решил снять квартиру в Сочи. Аферист уговорил югорчанина перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты, после чего списалось 15 тысяч рублей. Однако аренду он так и не получил, так как арендодатель перестал выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.