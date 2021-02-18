Творческие коллективы Ханты-Мансийска завоевали высшие награды в онлайн-конкурсах Фото: Пресс-служба КДЦ "Октябрь"

С начала 2021 года творческие коллективы культурно-досугового центра «Октябрь» активно участвуют в творческих конкурсах, проводимых в онлайн-формате, достойно представляя Ханты-Мансийск на всероссийском и международном уровне.

Так, хореографический коллектив «Жизнь в движении» завоевал Гран-При Международного конкурса «Звездный марафон» в Новосибирске и Гран-При Международного конкурса творчества и таланта «Январские морозы» в Омске. Театр танца «Партер» с работой «Краски леса» завоевал Гран-При Международного конкурса творчества и таланта «Январские морозы» в Омске и Лауреатом I степени Российского конкурса искусств «Дыхание Севера» в Архангельске.

Стоит отметить, что в конкурсах участвовали коллективы и отдельные исполнители из Израиля, Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Луганской и Донецкой народных республик и различных уголков России, сообщает пресс-служба КДЦ "Октябрь".