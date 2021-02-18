В Сургуте столкнулись «Ниссан» и «Мерседес»: пострадала женщина Фото: ГИБДД России

В Сургуте на регулируемом перекрестке по улице Магистральная 31-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Ниссан», при развороте на зелёный сигнал светофора, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Мерседес», под управлением 35-летнего мужчины. В ДТП 34-летняя женщина-пассажир «Ниссан» получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.