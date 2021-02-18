Полицейские задержали мошенника, который обокрал хантымансийца Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, по горячим следам раскрыто 32.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, которая произошла накануне на территории базы возле зимней автодороги «Ханты-Мансийск-Согом». Подозреваемый 33-летний мужчина украл из ангара бензопилу, болгарку, сварочный аппарат, грузо-закрепляющую стяжку. Тем самым нанес ущерб потерпевшему в сумме 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Когалыме 33-летняя женщина вместе с 30-летним напарником украли продукты на 8 тысяч рублей. Подозреваемых удалось найти с помощью записей с камеры видеонаблюдения. Во время допроса они сознались в преступлении, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в минувшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, в том числе 2 факта мошенничества. Так, 34-летний безработный мужчина на сайте бесплатных объявлений «Авито» якобы продавал двигатель, которым заинтересовался житель Ханты-Мансийска. Во время переписки они договорились о покупке, но товар так и не поступил в руки покупателя, хотя тот перевел 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, против него возбуждено уголовное дело.