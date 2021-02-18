Столица Югры готовится принять Чемпионат России по биатлону Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Сильнейшие биатлонисты России соберутся в Ханты-Мансийске, чтобы побороться за звания чемпионов страны по биатлону. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. Все гонки разделят на два блока: первые три старта запланированы на период с 8 по 15 марта, ещё четыре дисциплины пройдут с 29 марта по 5 апреля.

В рамках официальных стартов зрители смогут увидеть одну из старейших биатлонных дисциплин - командную гонку. Дистанция у мужчин - 10 км, у женщин - 7,5 км. На первом рубеже два спортсмена проведут стрельбу из положения лёжа, а затем пробегут 150-метровые штрафные круги, равных общему числу промахов. Затем стоя будут стрелять два оставшихся спортсмена, итоговое время команды считается по времени финиша её последнего участника. Прийти поболеть за спортсменов сможет любой желающий, вход на стадион бесплатный.

Стоит отметить, что в прошлом году чемпионат России по биатлону также планировали организовать в Ханты-Мансийске, однако из-за пандемии коронавируса старт отменили. В последний раз чемпионат России по биатлону проходил в Ханты-Мансийске в марте 2018 года.