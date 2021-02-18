Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 февраля 2021 года увеличилось на 129 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб на территории округа, по состоянию на 18 февраля 2021 года, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 220 случаев новой коронавирусной инфекции. За день зафиксировано и подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. За сутки на COVID-19 обследованы 3 081 человек, всего за период пандемии прошли обследование 1 392 447 человек.

По клинической картине: на момент выявления у 103 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 126 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 399 человек, сняты с наблюдения 184 957 жителей региона.

За сутки больше всего случаев выявлено: в Сургуте – 25; Нефтеюганске – 19; Нижневартовске – 12; Советском районе – 12.

Коронавирус также выявлен: в Когалыме – 8; Кондинском районе – 8; Октябрьском районе – 8; Ханты-Мансийске – 7; Югорске – 6.

Закрывают список по заболеваемости: Пыть-Ях – 4; Березовский район – 4; Сургутский район – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Мегион – 3; Лангепас – 2; Нягань – 1; Урай – 1; Белоярский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 75 пациентов, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 718 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 183 жителя Югры, за весь период пандемии вылечились 47 852 югорчанина.