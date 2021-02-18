Сургутянину грозит 20 лет лишения свободы за наркотики Фото: pixabay.com

В Сургуте утвердили обвинение по уголовному делу против ранее судимого 22-летнего местного жителя, который обвиняется по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно – телекоммуникационных сетей".

Следствие выяснило, что обвиняемый получал от неизвестного сбытчика синтетические наркотики, которые сбывал путем размещения в «тайниках-закладках» на территории Сургута. Общение между участниками группы, а также с покупателями наркотиков проводились дистанционно, исключающим личный контакт. При попытке продать очередную партию наркотиков преступника задержали сотрудниками полиции.

Из незаконного оборота изъято почти 60 грамм запрещенных веществ. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Югорчанин может получить максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.