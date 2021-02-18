Житель Когалыма собирался купить авиабилеты, но аферисты списали все деньги Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по городу Когалыму обратился местный житель, который рассказал, что с его счета списаны 200 тысяч рублей.

Полицейские проверили всю информацию и выяснили, что потерпевший хотел купить авиабилеты через интернет. Так как раньше мужчина этого не делал, он воспользовался первым попавшимся сайтом.

Когда когалымчанин собирался оплатить покупку на сайте, стали приходить сообщения о том, что код подтверждения операции введен неверно и требуется ввести новый. Следуя инструкциям, мужчина предоставил доступ мошенникам к своему счету, так как интернет-страница оказалась двойником.

Когда мужчина не смог оплатить билеты, он решил проверить личный кабинет банка через приложение, где увидел, что со счета пропали 200 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная с банковского счета". Расследование продолжается.