Погода в Югре на 18 февраля 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 18 февраля: Днём температура воздуха -27,-32 °С, местами -18,-23 °С. Ночью -31,-36 °С, при прояснениях по северным районам до -41 °С, по южным районам -23,-28 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -27,-29 °С, ночью -34,-36 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В Сургуте: Днём -30 °С, ночью -37 °С, ясно, ветер западный 1-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -30 °С, ночью -35 °С, ясно, ветер западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -30 °С, ночью -38 °С, ясно, ветер северный 1-4 м/с.

В Когалыме: Днём -34 °С, ночью -40 °С, ясно, ветер западный 1-3 м/с.

В этот день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.