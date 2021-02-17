Сургутянка украла у администрации 4,5 миллионов и ответит за это в суде Фото: pixabay.com

Прокуратура Сургута утвердила обвинение по уголовному делу против жительницы Сургута. Она обвиняется по статье "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах" и "покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

С января 2015 года по декабрь 2016 года, обвиняемая, вместе с неизвестными людьми, действуя как индивидуальный предприниматель, предоставила в администрацию Сургутского района ложную информацию о количестве реализованной мясной продукции. После этого она получила субсидию, предусмотренную программой округа, в размере свыше 4,5 милионнов рублей.

Кроме того, югорчанка направила в БУ «Ветеринарный центр» по Сургуту требование о возмещении ущерба за якобы умершего скота на сумму более 2 миллионов рублей. Но фактически гибель животных скота не установлена и деньги в её адрес учреждением не перечислены.

Во время расследования уголовного дела на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.