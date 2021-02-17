«Урок цифры» продолжается в Югре: детей научили защищать персональные данные Фото: pixabay.com

Всероссийская акция «Урок цифры» продолжается в Югре. Акция «Урок цифры» проходит в Югре с 8 по 22 февраля и посвящена защите данных в интернете.

В рамках проекта для десятиклассников Югорского физико-математического лицея представители IT-отрасли провели обучающий вебинар и деловую игру. Во время урока сотрудники окружного департамента информационных технологий и цифрового развития рассказали школьникам перспективы профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

С ребятами побеседовал руководитель отдела образовательных программ международной компании «Positive Technologies» Евгений Миньковский и познакомил их с инструментами защиты данных от аферистов. Кроме того, детям рассказали о персональных данных, их конфиденциальности, а также о шпионском программном обеспечении.

Ученики благодаря полученным знаниям смогут защитить свои персональные данные. Кроме того, на открытом уроке югорские лицеисты приняли участие в деловой игре «Defender» – соревнование в формате интерактивного симулятора по информационной безопасности.

Принять участие в проекте могут все желающие – занятия проходят через онлайн-тренажеров на официальном сайте акции.