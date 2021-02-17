Югорчанин устроил незаконную охоту на медведя Фото: pixabay.com

Мировым судьей судебного участка Октябрьского района вынесен обвинительный приговор против 36-летнего жителя посёлка Карымкары, который устроил незаконную охоту на медведя.

Во время суда стало известно, что 36-летний мужчина в мае прошлого года установил в лесу самодельный капкан из деревянных кольев и металлической петли на медведя. Когда мишка попал в капкан, браконьер пытался выстрелить в него, но медведь вырвался из петли и травмировал охотника.

Браконьер выбежал из леса к реке, где двое мужчин ,проезжавших на лодке , отвезли его в участковую больницу. Медработники, в свою очередь, сообщили о случившемся в полицию.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа.

Напомним мы писали ранее о том, как в Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров леса. А также о необычном случаев Октябрьском районе: югорчанка при виде медведя бросилась вплавь по реке, оставив на берегу мужа.