Работу управляющих компаний Югры обсудят в прямом эфире Фото: Правительство ХМАО-Югры

Наталья Комарова встретится с жителями Югры в прямом эфире, который пройдет в аккаунтах губернатора в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в субботу, 20 февраля, в 11:00. Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам.

- Наибольшую долю среди ваших вопросов, претензии занимают те, которые касаются работы управляющих компании . В этой связи 20 февраля в 11:00 в прямом эфире работаем над вопросами своевременной и качественной уборки снега, содержания придомовых территории , реализации противоэпидемиологических мер безопасности, работы диспетчерских служб. Оценим также исполнение поручении по итогам встречи «Услуги ЖКХ» (прямой эфир 22 января в 11:00), – написала Наталья Комарова в своих соцсетях.

Вместе с губернатором встречу проведут представители исполнительных органов государственной власти, руководители управляющих компании , региональной службы по тарифам, службы жилищного и строительного надзора, команды губернатора и дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей.

Кроме того, в прямом эфире примут участие главный специалист центра компетенции по вопросам городской среды Камила Ризаева, общественный деятель, член общественной палаты Югры Сергеи Таньшин.