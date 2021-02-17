В Урае директор колледжа обвиняется в злоупотреблении полномочиями Фото: pixabay.com

Урайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против директора Урайского политехнического колледжа. Она подозревается в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как выяснили следователи, в сентябре 2017 года подозреваемая назначила хозяйственного работника колледжа, с которым дружила на должность мастера производственного обучения. При этом мужчина не имел права занимать указанную должность из-за отсутствия специального образования.

Кроме того, с сентября 2017 года по апрель 2019 года мужчина не выполнял должностные обязанности, но не смотря на это ему начислена и выплачена зарплата в размере более 1 миллиона 140 тысяч рублей.

Ранее директор колледжа уже обвинялась в "растрате имущества", "служебном подлоге", "получении взятки", а также в "злоупотреблении полномочиями" и "мошенничестве".

В течение 2016 -2020 годов она незаконно использовала авто колледжа в личных целях, в том числе при поездках за пределы округа, причинив ущерб на 300 тысяч рублей, незаконно оплачивала своему супругу работы по возведению мастерской на территории колледжа на сумму более 340 тысяч рублей, которые фактически выполнял другой человек.

Аферистка также с марта 2016 года по апрель 2017 незаконно назначила работника колледжа на должность методиста, которая фактически не выполняла свою работу, но зарплату получила в сумме 330 тысяч рублей и передала обвиняемой в качестве взятки за общее покровительство.

Обвиняемая отстранена от занимаемой должности. По уголовному делу продолжается расследование.