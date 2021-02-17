Губернатор Югры встретилась с новым начальником УФСИН России по ХМАО – Югре Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Губернатору Югры представили нового начальника УФСИН России по ХМАО – Югре полковника внутренней службы Александра Фёдорова.

Представил нового руководителя УФСИН начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко, рассказав о нём как о компетентном руководителе и профессионале, имеющем за плечами большой опыт практической работы.

Наталья Комарова, в свою очередь, поздравила Александра Фёдорова с назначением на должность, отметив, что у региона уже имеется успешный опыт взаимодействия с уголовно-исполнительной системой.

- Органы власти автономного округа поддерживают стремление к максимальной занятости осужденных, созданию условий, чтобы люди, выходящие на свободу, могли адаптироваться в обществе. «Это хорошо оформленный запрос. В регионе реализуется несколько проектов. По отзывам людей, востребованным стало обучение навыкам предпринимательской деятельности, что помогает им освоиться в новых условиях жизни, – сказала Наталья Владимировна.

Кроме того, во время визита в Югру, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко посетил исправительную колонию №11, лечебно-исправительное учреждение №17 и филиал уголовно-исполнительной инспекции в Ханты-Мансийске. Он проверил коммунально-бытовые объекты, условия содержания, встретился с осуждёнными, предоставив каждому возможность задать интересующий его вопрос. Особое внимание Андрей Шмидко обратил на трудовую занятость, материальную и бытовую обеспеченность осужденных.