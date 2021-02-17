В Югре продолжается стабильное снижение заболеваемости коронавирусом Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

В Югре прошло заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Губернатор отметила, что в округе продолжается добровольная вакцинация граждан против коронавируса и на 16 февраля, первым и вторым компонентами вакцины привиты 36 тысяч 70 югорчан. В их числе 8 784 – работники предприятий промышленности, 6 701– граждане в возрасте старше 60 лет, 5 758 – медицинские работники, 3 319 – работники сферы образования, 1 151– югорчане с хроническими заболеваниями, 901 – работники сферы социального обслуживания, 300– люди, проживающие в учреждениях соцобслуживания. А также 9 156 человек относятся к иным категориям.

Кроме того, привиты 634 человека, проживающие в труднодоступных, отдаленных местностях; 233 человека из числа коренных народов Севера. А завершили вакцинацию 7 091 человек.

В Сургут поступила ещё одна партия вакцины - 12 тысяч 200 доз. В настоящее время их регистрируют в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. С 17 февраля они будут доставляться в медицинские организации региона. До конца месяца поступит еще один транш, об этом сообщил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Также в заседании отметили, что на протяжении 9 недель фиксируется устойчивое снижение заболеваемости населения COVID-19. Общая заболеваемости в настоящий момент – 8,14 на 100 тысяч населения.

- Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило перечень граждан, которые могут в первую очередь пройти вакцинацию против COVID-19. В группу с приоритетом первого уровня включены лица 60 лет и старше, а также люди, проживающие в городах с численностью населения более 1 миллиона человек, – сказала Наталья Комарова, напомнив, что с 18 января на портале госуслуг доступна обратная связь по тематике вакцинации от COVID-19.

Глава региона поручила депздраву Югры оперативно реагировать на каждое обращение жителей, поступающее через портал и связанное с записью на вакцинацию.

Наталья Комарова подчеркнула, что поступают обращения граждан о снятии ограничений, связанных с проведением ремонтных работ и введенных в связи с переводом большого числа работников на удаленный режим работы. Глава региона поручила департаменту внутренней политики вместе с департаментом труда и занятости населения оценить численность югорчан, которые работают в дистанционном режиме, и внести предложения.